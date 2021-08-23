Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле выросли на 2% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле выросли на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.99 млн домов в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали июльские продажи на уровне 5.82 млн домов.

По сравнению с июлем 2020 года продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 359.9 тыс. долл, повысившись на 17.8% в годовом исчислении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.32 млн доступных покупателям домов, повысившись на 7.3% по сравнению с июнем, но снизившись на 12.0% по сравнению с июлем 2020 года. В данный момент потребовалось бы 2.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.5 в июне и 3.1 в июле 2020 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июле в среднем составил 17 дней (исторический минимум), как и в июне, в сравнении с 22 годом ранее. При этом 89% проданных в июле 2021 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.