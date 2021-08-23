Индекс Manufacturing PMI США в августе снизился

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в августе снизился, составив 61.2 пункта против 63.4 месяцем ранее.

Несмотря, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, но медленнее, чем в июле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.4.