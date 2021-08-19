Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 августа

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.