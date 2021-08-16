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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 17 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за май;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за июль;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за июнь;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за июнь;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, предварительный отчёт;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за июль;

15:30 мск: Розничные продажи в США за июль;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США за июль;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за июль;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июнь;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август.

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