Курс доллара 73.3920   Курс евро 86.5072  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 августа 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

15:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь.

Другие новости

вчера
10:06
Объём розничных продаж в Китае в июне увеличился на 8.5% в годовом выражении
вчера
10:03
Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь увеличился на 10.3% в годовом выражении
вчера
10:01
Авиабилетов за 1 руб у Nordwind не будет, к тарифу добавятся таксы и сборы - Росавиация
вчера
10:00
Объём промышленного производства в Китае в июне увеличился на 6.4% в годовом выражении
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 августа
вчера
09:07
Сбербанк может выйти из нового СП с "Ростелекомом" по развитию биометрии - СМИ
вчера
07:11
Рубль символически снижается к доллару и подрастает к евро
вчера
07:00
Восстановление экономики Китая идет стабильно, но осложняется пандемией - статбюро
вчера
05:50
Розничные продажи в Китае в январе-июле 2021 г выросли на 20,7%, онлайн-продажи – на 21,9%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.