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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 августа 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

15:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь.

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