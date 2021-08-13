Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 16 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;
02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;
15:30 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;
15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;
16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июнь;
23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь.