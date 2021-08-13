АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "КС Банка"

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "КС Банк" (г. Саранск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "КС Банк" будет осуществлять ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Вкладчики АО "Актив банк" , которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк" , с 13 августа 2021 года могут обратиться за выплатой возмещения без посещения офиса банка-агента через сервис "Сбербанк Онлайн".

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "КС Банк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО "КС Банк" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении АО "КС Банк".