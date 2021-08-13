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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 13 августа

Москва, 13 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июль;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск: Цены на импорт в США за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно.

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