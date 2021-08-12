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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:42

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.87 млн

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 августа, сократилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 375 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 375 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 387 тыс., пересмотрено с 385 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 396.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 июля, уменьшилось на 114 тыс. и составило 2.866 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.77 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 99.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.101 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 июля, сократилось на 919.6 тыс. и составило 12.06 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 28.96 млн человек.

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