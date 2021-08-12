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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в июле выро...
сегодня 15:34

Индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос почти на 8% в годовом сравнении

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.6%.

По сравнению с июлем 2020 года индекс PPI вырос на 7.8% против прогноза о повышении на 7.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.0% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.5%.

По сравнению с июлем 2020 года индекс PPI core вырос на 6.2%, ускорив темпы повышения с 5.6% в июне.

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