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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 августа

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июль;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июль;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за июнь;

09:00 мск: ВВП Великобритании за II квартал, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за июнь;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за июнь;

09:00 мск: ВВП Великобритании за июнь;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июнь;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июль;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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