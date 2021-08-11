Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0.5%, почасовая зарплата снизилась на 0.1%

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.9% в июне.

По сравнению с июлем 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 5.4%, как и месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.9% в июне.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.3% в сравнении с +4.5% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.5% в июне. В годовом исчислении реальная почасовая зарплата снизилась на 1.2%.