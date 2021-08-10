Курс доллара 73.5962   Курс евро 86.3578  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июль;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июль, предварительно;

09:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

09:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за июль;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, финал;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июль.

Другие новости

вчера
19:21
Минэнерго США сохранило прогноз спроса на нефть в мире на 2021 г, ждет рост на 5,3 млн б/с
вчера
19:07
Глобальная сфера услуг не восстановится от кризиса раньше 2024 г - Oxford Economics
вчера
18:58
Законопроект об изменениях работы свободной экономической зоны в Крыму внесен в Госдуму
вчера
18:36
Правительство РФ обновило перечень российского ПО для предустановки на гаджеты
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 августа
вчера
17:58
Минэкономразвития отобрало банки для компенсации бизнесу 100% комиссии за быстрые платежи
вчера
17:36
Восстановительный рост экономики РФ продлится и в августе - Решетников
вчера
17:27
Пострадавшие в ДТП с автобусом под Саратовом могут получить выплаты в "Ингосстрахе"
вчера
16:30
ЕК разрешила Германии выделить помощь в 0,5 млрд евро Deutsche Bahn, пострадавшей от COVID
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.