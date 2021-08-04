Курс доллара 72.7857   Курс евро 86.4112  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

Другие новости

вчера
19:54
Суд отклонил кассации сторон по иску Минобороны к дочке "Уралвагонзавода" на 790 млн руб
вчера
19:26
Бензин за неделю в России подорожал на 11 коп, дизель - на 7 коп - Росстат
вчера
19:00
Росстат второй раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в РФ - на уровне 0,06%
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ВЫРОС НА 0,45% НА ОСНОВНЫХ ТОРГАХ В СРЕДУ - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 августа
вчера
18:08
Акции "Северстали" сменили ВТБ в топ-10 популярных у частных инвесторов - Мосбиржа
вчера
17:48
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.6 млн барр.
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:06
Компонента занятости индекса ISM Services США в июле выросла
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.