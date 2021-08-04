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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:48

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.6 млн барр.

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 30 июля, вырос на 3.6 млн барр. и составил 439.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 5.3 млн барр. и составили 228.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.8 млн барр. и составили 138.7 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.5 млн барр. и составили 34.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.88 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.75 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.72 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.66 млн барр.

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