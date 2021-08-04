Индекс PMI Services США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за июль, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 59.9 пункта с предварительного уровня 59.8.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июне значение индекса PMI Services составило 64.6.