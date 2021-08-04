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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2021 г.Индекс PMI Services США за июль пересмотрен в с...
вчера 16:49

Индекс PMI Services США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за июль, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 59.9 пункта с предварительного уровня 59.8.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом немного быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июне значение индекса PMI Services составило 64.6.

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