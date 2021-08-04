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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2021 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:23

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло вдвое меньше прогноза (расширенное сообщение)

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 330 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 645 тыс.

В июне число рабочих мест в частном секторе США выросло на 680 тыс. (пересмотрено с 692 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле увеличилось на 91 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 132 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 106 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 318 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 12 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 августа.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 895 тыс. после расширения на 850 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 2 п.п. и составит 5.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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