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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:30

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам " Руна-банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Руна-банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 2 августа 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк"

ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО "Руна-банк" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 30 июля 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 2 августа 2021 года в газете "Московский комсомолец".

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