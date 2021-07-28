Глава ФРС Джером Пауэлл: Для начала сворачивания программы QE время еще не пришло, но обсуждение началось

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 28 июля, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что рынок труда США пока не дошел до нужной цели развития, а на показатель доли рабочей силы в составе населения (participation rate) влияют «особые факторы», но в ближайшие месяцы это влияние должно исчезнуть. При этом расходы домохозяйств повышаются «особенно быстрыми темпами», рынок недвижимости остается «сильным», а инвестиции бизнеса в основной капитал «уверенно» растут.

Глава ФРС отметил, что перебои в поставках оказались более серьезной проблемой, чем ожидалось. Инфляция может оказаться более высокой и устойчивой, чем ожидали регуляторы, но прогнозы по инфляции остаются прежними: она снизится к долгосрочным целям. По его словам, если бы ФРС увидела признаки «существенного и последовательного роста среднесрочной инфляции выше целевого уровня, она бы отреагировала».

Пауэлл заявил, что выбор времени по сворачиванию программы QE зависит от поступающих данных, и ФРС предупредит рынки заранее перед любыми изменениям монетарной политики. По его словам, для того, чтобы в экономике был достигнут существенный прогресс, ещё потребуется время. «Мы пока далеки от повышения процентной ставки, этого ещё нет на наших радарах», - сказал Пауэлл. При этом он сообщил о существовании разных мнений регуляторов о «подходящем времени» для начала сворачивания QE, и добавил, что на этом заседании регуляторы «впервые погрузились» в обсуждение сроков сворачивания.

Итоги заседания FOMC, в ходе которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и программу QE в прежнем объёме, совпали с прогнозами аналитиков.

Вместе с тем Комитет сообщил, что экономика достигла прогресса в достижении его целей по максимальной занятости и ценовой стабильности, ради которых запускалась программа покупки активов на общую сумму 120 млрд долларов в месяц. Поэтому на ближайших заседаниях Комитет намерен «оценить этот прогресс».

В дополнение ФРС объявила о запуске с 29 июля 2021 года операций репо «овернайт» на сумму 500 млрд долларов с минимальной ставкой в 0.25%. Кроме того, будут проводиться операции обратного репо «овернайт» со ставкой 0.05% в объеме 80 млрд долларов в день. В сообщении ФРС подчеркивается, что лимит этих операций может быть временно увеличен по усмотрению председателя Комитета.

Реакция фондовых рынков на «ястребиный» сигнал, прозвучавший в сопроводительном заявлении FOMC, оказалась умеренно негативной. Фондовый индекс США DJIA 28 июля к 22:40 мск подешевел на 0.2%, индекс S&P 500 отступил от внутридневных максимумов, прибавляя порядка 0.15%. Пара EUR/USD к 22:40 мск достигла отметки 1.1843 в сравнении с уровнем 1.1813, на котором она находилась за несколько минут до публикации решения FOMC.