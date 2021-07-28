Курс доллара 73.6088   Курс евро 86.9173  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2021 г.Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежн...
вчера 21:10

Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и сообщил о намерении оценить продвижение в экономике

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 28 июля, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил, что экономика достигла прогресса в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности. Поэтому на ближайших заседаниях Комитет намерен провести «оценку этого прогресса». Но до того момента вложения «в казначейские бонды по меньшей мере на 80 млрд долларов в месяц и в обеспеченные ипотечными активами ценные бумаги по меньшей мере на 40 млрд евро в месяц» продолжатся.

Другие новости

вчера
22:47
Глава ФРС Джером Пауэлл: Для начала сворачивания программы QE время еще не пришло, но обсуждение началось
вчера
22:12
Рубль усилил рост после решения ФРС о запуске операций "овернайт" РЕПО объемом в $0,5 трлн
вчера
21:28
ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
вчера
21:26
Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США
вчера
21:10
Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и сообщил о намерении оценить продвижение в экономике
вчера
21:02
ФРС США ПЛАНИРУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ВЫКУП АКТИВОВ ОТ $120 МЛРД В МЕСЯЦ ДО СУЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ПО ЗАНЯТОСТИ И ИНФЛЯЦИИ - РЕГУЛЯТОР
вчера
20:10
ЦБ РФ придется принимать меры при отмывания денег через NFT-токены – Швецов
вчера
19:47
Минсельхоз назвал спекуляциями заявления о росте цен на мясо и хлеб в России
вчера
19:18
На удаленке в России продолжают работать чуть более 5% работников - Минтруд РФ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.