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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.

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