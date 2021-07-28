Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.1 млн барр.

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 июля, сократился на 4.1 млн барр. и составил 435.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 234.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.1 млн барр. и составили 137.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.3 млн барр. и составили 35.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.72 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.23 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.88 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.13 млн барр.