Курс доллара 73.6088   Курс евро 86.9173  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.1 млн барр.

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 23 июля, сократился на 4.1 млн барр. и составил 435.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 234.2 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.1 млн барр. и составили 137.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.3 млн барр. и составили 35.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.72 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.23 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.88 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.13 млн барр.

Другие новости

вчера
18:52
Ростуризм рекомендовал россиянам не покидать отелей в Анталье из-за пожаров в регионе
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 июля
вчера
18:22
Нефть дорожает после данных минэнерго США о снижении ее запасов в стране
вчера
17:48
ЦБ РФ предлагает расширить перечень финансовых посредников для открытия ИИС
вчера
17:36
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.1 млн барр.
вчера
17:33
ЦБ РФ будет развивать мониторинг системных рисков фондового рынка и НФО
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:12
ОГРАНИЧЕНИЮ ДОСТУПА ПОДЛЕЖАТ НЕ ТОЛЬКО САЙТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФБК И ШТАБАМИ НАВАЛЬНОГО, НО И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ АККАУНТЫ В СОЦСЕТЯХ - РОСКОМНАДЗОР
вчера
16:27
Таиланд будет популярен у россиян после возобновления авиасообщения - туроператоры
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.