Индексы PMI в Великобритании в июле сократились

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 60.4 против 63.9 месяцем ранее (пересмотрено с 64.2).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.3.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 57.8 против 62.4 месяцем ранее (пересмотрено с 61.7).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.1.