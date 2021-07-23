Индексы PMI в Великобритании в июле сократились

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 60.4 против 63.9 месяцем ранее (пересмотрено с 64.2).
Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.3.
Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 57.8 против 62.4 месяцем ранее (пересмотрено с 61.7).
Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.1.