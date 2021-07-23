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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2021 г.Индексы PMI в Великобритании в июле сократились
сегодня 11:35

Индексы PMI в Великобритании в июле сократились

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 60.4 против 63.9 месяцем ранее (пересмотрено с 64.2).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 62.3.

Согласно предварительному отчёту, индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI Services) в июле сократился до 57.8 против 62.4 месяцем ранее (пересмотрено с 61.7).

Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 62.1.

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