Курс доллара 73.6945   Курс евро 86.9227  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2021 г.Индексы PMI Франции в июле сократились
сегодня 10:18

Индексы PMI Франции в июле сократились

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в июле сократился до 58.1% против 59.0% в июне (пересмотрено с 58.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 58.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в июле сократился до 57.0% против 57.8% месяцем ранее (пересмотрено с 57.4%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 58.7%.

Другие новости

сегодня
11:35
Индексы PMI в Великобритании в июле сократились
сегодня
11:04
Индексы PMI еврозоны в июле изменились разнонаправленно
сегодня
10:38
Более 100 млрд руб выделят на оздоровление Дона - кабмин
сегодня
10:34
Индексы PMI Германии в июле увеличились
сегодня
10:18
Индексы PMI Франции в июле сократились
сегодня
10:10
Российский рынок акций слабо растет в начале торгов
сегодня
10:01
ФАС ДЛЯ АНАЛИЗА РОСТА ОПТОВЫХ ЦЕН ТОПЛИВА ЗАПРОСИЛА У НЕФТЯНИКОВ ДАННЫЕ О ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОДАЖАХ В РФ И ЭКСПОРТЕ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА ГОДА - СЛУЖБА
сегодня
10:00
"Ростех" продал на МАКС-2021 более 160 единиц авиатехники, включая 58 самолетов SSJ100
сегодня
10:00
Объём розничных продаж в Великобритании в июне увеличился на 0.5%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.