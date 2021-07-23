Индексы PMI Франции в июле сократились

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в июле сократился до 58.1% против 59.0% в июне (пересмотрено с 58.6%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 58.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в июле сократился до 57.0% против 57.8% месяцем ранее (пересмотрено с 57.4%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 58.7%.