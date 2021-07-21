Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Торговый баланс Японии за июнь;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июнь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за июнь;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.