Квартальная прибыль и выручка UnitedHealth Group оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о снижении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 4.27 млрд долл или 4.46 долл на акцию в сравнении с 6.64 млрд долл или 6.91 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль сократилась до 4.7 долл на акцию по сравнению с 7.12 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 14.8% до 71.32 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 4.43 долл на акцию и доходы в размере 69.51 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 1.3%.