Квартальная прибыль и доход PepsiCo увеличились

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков PepsiCo сообщил о росте прибыли по итогам II финансового квартала текущего года до 2.36 млрд долл или 1.7 долл на акцию по сравнению с 1.65 млрд долл или 1.18 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 1.72 долл на акцию.

Выручка повысилась на 20.5% до 19.22 млрд долл в сравнении с 13.88 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль PepsiCo на уровне 1.53 долл на акцию и доходы в размере 17.96 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции PepsiCo подорожали на 1.5%.