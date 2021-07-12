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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 июля 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 12 июля

Москва, 12 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за июнь.

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