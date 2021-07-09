Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.1% в апреле (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 1.1%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в апреле (пересмотрено с +0.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.23 в сравнении с 1.56 в мае 2020 года.