Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 июля

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;
07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;
09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;
09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;
09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;
09:00 мск: ВВП Великобритании за май;
11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;
15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал.