Курс доллара 74.0580   Курс евро 87.5588  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 июля

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

09:00 мск: ВВП Великобритании за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июнь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал.

Другие новости

сегодня
19:30
Поставки Airbus в июне выросли в 1,5 раза к маю - до 77 лайнеров
сегодня
19:04
Верховный суд поддержал проектировщиков ВСМ Москва-Казань в споре с "дочкой" РЖД
сегодня
18:53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ УПАЛ В ЧЕТВЕРГ НА 0,87%, ВСЛЕД ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ – ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
18:41
Путин проехал по ЦКАД за рулем Aurus
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 9 июля
сегодня
18:24
ПОВТОР - ПИК определился с площадками для своих первых складов
сегодня
18:09
Добыча нефти в США за неделю по 2 июля выросла на 200 тыс баррелей в сутки, до 11,3 млн
сегодня
18:07
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.9 млн барр.
сегодня
18:03
АВТОТРАССУ М-12 МОСКВА-КАЗАНЬ ПОСЛЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПЛАНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ ДО ТЮМЕНИ И ЧЕЛЯБИНСКА - ХУСНУЛЛИН
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.