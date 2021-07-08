Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.9 млн барр.

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 2 июля, сократился на 6.9 млн барр. и составил 445.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 6.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 6.1 млн барр. и составили 235.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.6 млн барр. и составили 138.7 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.2 млн барр. и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 0.7 млн барр. и составили 39.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.98 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.74 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.09 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.15 млн барр.