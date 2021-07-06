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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2021 г.Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились ...
вчера 12:03

Розничные продажи в еврозоне в мае увеличились на 4.6%

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в мае увеличились на 4.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 3.9% в апреле (пересмотрено с -3.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.3%.

В годовом выражении объём розничных продаж в мае увеличился на 9% против ожидаемого роста на 8.2%. В апреле объём розничных продаж увеличился на 23.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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