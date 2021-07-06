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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 июля

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за май, г/г;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за май, г/г;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Итоги заседания Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май, м/м;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май, м/м;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) за июнь.

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