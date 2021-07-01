Число повторных обращений по безработице в США выросло до 3.47 млн

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 июня, сократилось на 51 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 364 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 14 марта 2020 года, когда его значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 388 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 415 тыс., пересмотрено с 411 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 6.0 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 392.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 июня, увеличилось на 56 тыс. и составило 3.469 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 75.0 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.482 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 июня, сократилось на 180.9 тыс. и составило 14.66 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 32.12 млн человек.