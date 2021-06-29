Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за май;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за май;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;

19:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно.