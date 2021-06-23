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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2021 г.Дефицит платёжного баланса США в I квартале рас...
сегодня 15:37

Дефицит платёжного баланса США в I квартале расширился почти на 12%

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2021 года увеличился на 11.8% до 195.7 млрд долл в сравнении с дефицитом в 175.1 млрд долл в IV квартале прошлого года (пересмотрено с (-188.5) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2020 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 205.0 млрд долл.

В I квартале дефицит платёжного баланса США составил 3.6% ВВП в сравнении с 3.3% в IV квартале 2020 года и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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