Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 июня

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;

15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.