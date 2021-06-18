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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;

02:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;

02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;

11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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