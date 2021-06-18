Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июнь;
02:30 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;
02:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
02:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за I квартал;
14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.