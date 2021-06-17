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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2021 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в м...
сегодня 12:04

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в мае увеличился на 2% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 1% в годовом исчислении

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 2% по сравнению с ростом на 1.6% в апреле.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в мае в годовом исчислении вырос на 1% по сравнению с ростом на 0.7% в апреле. Согласно предварительному значению значение паказателя увеличилось на 0.9%.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.9%.

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