Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в мае увеличился на 2% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 1% в годовом исчислении

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в апреле в годовом исчислении увеличился на 2% по сравнению с ростом на 1.6% в апреле.
Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.
Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в мае в годовом исчислении вырос на 1% по сравнению с ростом на 0.7% в апреле. Согласно предварительному значению значение паказателя увеличилось на 0.9%.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.9%.