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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2021 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 10:15

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Энергомашбанка"
Эмитенты:   Открытие ФК  |  Россельхозбанк

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Энергомашбанк" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 21 июня 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Банк "ФК Открытие" и АО "Россельхозбанк".

ПАО Банк "ФК Открытие" и АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам ПАО "Энергомашбанк" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ПАО "Энергомашбанк" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 18 июня 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 21 июня 2021 года в газете "Российская газета. Столичный выпуск".

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