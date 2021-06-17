Глава ФРС Джером Пауэлл отмахнулся от прогнозов коллег о более раннем повышении ставки (ПОВТОР)

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 16 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что индикаторы экономической активности и занятости в стране продолжают улучшаться, расходы домохозяйств растут быстрыми темпами, а инвестиции предпринимателей стабильно увеличиваются. При этом уровень безработицы остается существенно ниже допандемических значений, а негативные факторы, оказывающие давление на рост занятости, должны рассеяться в ближайшие месяцы.

Глава ФРС отметил, что инфляция в США заметно выросла и остаётся завышенной. При этом наблюдается повышенное ценовое давление от восстанавливающихся потребительских расходов, а факторы уязвимости, провоцирующие инфляцию, оказались более сильными, чем ожидалось. Поэтому, по его словам, существует вероятность того, что инфляционное давление будет устойчивым. Вместе с тем, если ФРС увидит признаки того, что траектория инфляции «упорно движется» выше целевого уровня, регуляторы готовы скорректировать монетарный настрой, сказал Пауэлл. Он предупредил, что в период запуска экономического роста политика должна оставаться «высоко аккомодационной». По его словам, этот «взлёт» означает, что экономика достаточно сильна, но для достижения «значительного дальнейшего прогресса» потребуется время.

Отвечая на вопросы репортёров, глава ФРС сказал, что сейчас много людей ищут работу, появилось много вакансий, однако процесс заполнения этих вакансий идет медленнее, чем ожидалось. По мнению Пауэлла, прогресс в вакцинации должен «уменьшить нежелание людей возвращаться к работе», тем более, что к сентябрю истечет срок страхования по безработице для 15 млн человек. Глава ФРС полагает, что уже этим летом будет значительный рост занятости, а через 1-2 года в США будет «очень сильный» рынок труда.

Пауэлл отметил, что регуляторы хотят увидеть «существенный прогресс» в экономике, и только в этом случае может начаться обсуждение вопроса о сворачивании программы QE. Опубликованный в среду точечный график индивидуальных прогнозов членов ФРС указал, что 7 из 18 регуляторов прогнозируют повышение ключевой ставки в 2022 году, тогда как ранее ожидалось ее повышение лишь в 2023 году. При этом теперь 2 членов ФРС ожидают, что в 2023 году ставка будет повышена дважды, тогда как ранее предполагалось ее однократное повышение. Глава ФРС преуменьшил значение этих прогнозов, заявив, что к ним следует относиться с «большой долей скепсиса», учитывая, что они не всегда сбываются.

Пауэлл также предупредил, что в ближайшее время инфляционные ожидания могут вырасти, но в дальнейшем высока вероятность того, что инфляция будет низкой.

Итоги заседания FOMC, в ходе которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 0.00-0.25% и программу QE в прежнем объёме, совпали с прогнозами аналитиков. Вместе с тем прогнозы членов ФРС, указавшие, что некоторые регуляторы ожидают более раннего повышения ставки, способствовали ослаблению спроса на рисковые активы и спровоцировали покупки доллара США в парах с ведущими мировыми валютами.

Пара EUR/USD к 23:00 мск достигла отметки 1.2006 в сравнении с уровнем 1.2118, на котором она находилась за несколько минут до публикации решения FOMC. Фондовые индексы США DJIA и S&P 500 к закрытию регулярных торгов 16 июня подешевели на 0.8 и 0.5% соответственно.