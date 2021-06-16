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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае сократилось на 3%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в мае сократилось на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1681 тыс. в годовом исчислении против 1733 тыс. в апреле (пересмотрено с 1760 тыс.)

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1730 тыс.

По сравнению с маем 2020 года число выданных разрешений выросло на 34.9%.

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