Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае сократилось на 3%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в мае сократилось на 3.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1681 тыс. в годовом исчислении против 1733 тыс. в апреле (пересмотрено с 1760 тыс.)

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1730 тыс.

По сравнению с маем 2020 года число выданных разрешений выросло на 34.9%.