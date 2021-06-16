Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в мае выросли на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.8%.

По сравнению с маем 2020 года цены на импорт увеличились на 11.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 2.2% после повышения на 1.1% в апреле (пересмотрено с +0.8%).

По сравнению с маем 2020 года цены на экспорт выросли на 17.4%.