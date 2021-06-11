Банк России повысил ключевую ставку до 5.5% и сообщил о готовности продолжить повышение

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) до 5.50% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

По данным агентства Reuters, большинство аналитиков ожидало повышения ставки на 25-50 б.п.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее ожиданий, а баланс рисков сместился в сторону проинфляционных на фоне быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска и роста цен на мировых товарных рынках. Дополнительным проинфляционным фактором является перераспределение средств домохозяйств, не израсходованных на зарубежные поездки в условиях действующих ограничений, на потребление внутренних товаров и услуг.

По оценке ЦБ, в мае годовая инфляция выросла до 6.0% в сравнении с 5.5% в апреле, а к 7 июня ускорилась до 6.15%. Регулятор отметил, что инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи 4-летних максимумов, а ценовые ожидания предприятий продолжают расти, оставаясь выше локальных максимумов 2019–2020 годов. ЦБ полагает, что повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, и это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ ожидает, что в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия в текущий момент остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции, кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, и наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Банк России ожидает дальнейшего роста кредитно-депозитных ставок в связи с повышением ключевой ставки и произошедшим с начала года увеличением доходностей ОФЗ.

Банк России сообщил о более быстром восстановлении экономической активности в РФ на фоне устойчивого роста потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам ЦБ, потребительская активность достигла допандемических уровней, в результате чего сектор услуг продолжает восстанавливаться, а выпуск в большинстве отраслей превысил докризисные уровни. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей, и в некоторых секторах наблюдается ее дефицит.

Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос. Постепенная нормализация эпидемической обстановки в мире приводит к улучшению перспектив восстановления мировой экономики, что усиливает рост цен на мировых товарных рынках. В дальнейшем динамика внешнего спроса будет зависеть от мер бюджетной поддержки в отдельных развитых странах, а также темпов вакцинации в мире. Регулятор полагает, что низкие темпы вакцинации и распространение новых штаммов вируса могут замедлить рост экономической активности, если ограничительные меры будут вновь ужесточены.

По оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню во II квартале 2021 года. Поддержку потребительскому спросу будет оказывать дальнейшее снижение склонности домашних хозяйств к сбережению под влиянием сочетания низких процентных ставок и роста цен наряду с увеличением доходов и кредитования. Это является одним из источников инфляционного давления.

Ценовая проинфляционная конъюнктура мировых товарных рынков может влиять на внутренние цены соответствующих товаров. Вместе с тем дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от перспектив урожая сельскохозяйственных культур как внутри страны, так и за рубежом. Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий.

Банк России предупредил, что в условиях более быстрого восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 июля 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза Банка России - 13:30 по московскому времени.