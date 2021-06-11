Курс доллара 72.1974   Курс евро 87.8065  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:00

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "РФИ Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "РФИ Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 15 июня 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

Банк ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО "РФИ Банк" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АО "РФИ Банк" ликвидационных процедур.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 11 июня 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 15 июня 2021 года в газете "Московский Комсомолец".

Другие новости

сегодня
10:09
Дополненное сообщение: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле сократился на 0.3%
сегодня
10:06
Объём промышленного производства в Великобритании в апреле сократился на 1.3%
сегодня
10:03
Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле сократился на 0.3%
сегодня
10:00
Индекс оптовых цен в Германии в мае увеличился на 1.7%
сегодня
10:00
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "РФИ Банка"
сегодня
10:00
Правительство РФ просубсидирует льготные тарифы на поезда для семей с детьми
сегодня
09:37
Суд отклонил иск вдовы миллиардера Босова, оспаривавшей условия продажи "Сибантрацита"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 июня
сегодня
09:21
Чистый приток в инвестирующие в РФ фонды за неделю по 9 июня составил $130 млн - EPFR
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.