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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за май;

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за II квартал;

05:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за апрель;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за апрель;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за апрель;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за апрель;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за апрель;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за май;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за апрель;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за апрель;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за апрель;

09:00 мск: ВВП Великобритании за апрель;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за апрель;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за май;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за I квартал;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, предварительно;

N/A мск: Саммит G7.

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