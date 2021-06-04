Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Торговый баланс Китая за май;
04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.