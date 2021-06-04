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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 7 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Торговый баланс Китая за май;

04:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за май;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за апрель;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за май;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за апрель;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за апрель.

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