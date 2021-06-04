Объём производственных заказов в США в апреле сократился на 0.6%

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в апреле сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в марте (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение объёма заказов в промышленности США в апреле на мартовском уровне.

Объём заказов на товары длительного пользования в апреле, согласно финальным данным, снизился на 1.3% по сравнению с мартом. Ранее сообщалось о сокращении показателя на 1.1%.