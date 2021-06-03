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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2021 г.Индекс PMI Services США за май пересмотрен в ст...
вчера 16:49

Индекс PMI Services США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за май, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 70.4 пункта с предварительного уровня 70.1.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В апреле значение индекса PMI Services составило 64.7.

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