Индекс PMI Services США за май пересмотрен в сторону повышения

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за май, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 70.4 пункта с предварительного уровня 70.1.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В апреле значение индекса PMI Services составило 64.7.