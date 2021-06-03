ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 978 тыс.

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло с учётом сезонных колебаний на 978 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 645 тыс.

В апреле число рабочих мест в частном секторе США выросло на 654 тыс. (пересмотрено с 742 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае увеличилось на 333 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 338 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 308 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 850 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 128 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 июня.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 645 тыс. после расширения на 266 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 2 п.п. и составит 5.9%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.